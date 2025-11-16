Erzgebirge Aue startet mit Testspiel gegen Erstligisten ins neue Jahr
Aue - Der FC Erzgebirge Aue startet "eisern" in das neue Jahr! Bevor es am 17. Januar 2026 für die Veilchen in der 3. Liga gegen Hansa Rostock weitergeht, setzte der Verein für den 5. Januar noch ein Freundschaftsspiel an.
Nach fast sieben Jahren begrüßt der FCE den Bundesligisten 1. FC Union Berlin im "eins-Erzgebirgsstadion". Dabei wollen sich die "Eisernen" den Feinschliff für den Rückrunden-Auftakt der Bundesliga fünf Tage später gegen den 1.FSV Mainz holen.
Für den FCE wird die Partie ein echter Gradmesser vor dem Auswärtsspiel gegen die Hanseaten.
"Eine Woche vor dem Punktspielauftakt ist ein zweites Testspiel geplant, das allerdings auswärts stattfinden wird", teilte der Verein am Sonntag mit. Für die Unioner wird es das erste und einzige Testspiel vor der Rückrunde.
Zudem verzichtet die Mannschaft auf ein Winter-Trainingslader im Süden und bleibt in der Heimat. Die Vorbereitungen für die Rückrunde beginnen am 2. Januar.
Aue und Union trafen das letzte Mal 2019 in einem Test aufeinander
Der Ticketverkauf für das Testspiel beginnt am 4. Dezember, um 10 Uhr, sowohl im Fanshop in Aue als auch online. Die Eintrittspreise sind identisch mit denen der 3. Liga.
Wie der Verein ebenfalls verrät, feiert Union Trainer Steffen Baumgart seinen 54. Geburtstag somit im Lößnitztal.
Baumgart war auch bereits als Spieler im Erzgebirgsstadion. Bei dem 2.-Liga-Spiel 2006 wurde Baumgart in der 84. Minute für Sergiu Radu eingewechselt. Die beiden Mannschaften trennten sich auch dort mit einem Unentschieden.
Nach den letzten Duellen in der zweiten Liga 2018/2019 fand im Sommer 2019 das letzte Freundschaftsspiel zwischen den beiden Vereinen statt. Damals trennten sich die beiden Klubs mit einem Unentschieden.
Die Partie scheint ein besonderes Highlight für die Auer Fans zu werden. Wäre nicht ein nicht unbedeutsamer Wermutstropfen: Das Spiel wird an einem Montagabend, um 18.30 Uhr, angepfiffen.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag