Erzgebirge Aue startet mit Testspiel gegen Erstligisten ins neue Jahr

Aue - Der FC Erzgebirge Aue startet "eisern" in das neue Jahr! Bevor es am 17. Januar 2026 für die Veilchen in der 3. Liga gegen Hansa Rostock weitergeht, setzte der Verein für den 5. Januar noch ein Freundschaftsspiel an.

Im Juli 2019 trennten sich FC Erzgebirge Aue und Union Berlin mit einem 1:1. © picture point/Sven Sonntag

Nach fast sieben Jahren begrüßt der FCE den Bundesligisten 1. FC Union Berlin im "eins-Erzgebirgsstadion". Dabei wollen sich die "Eisernen" den Feinschliff für den Rückrunden-Auftakt der Bundesliga fünf Tage später gegen den 1.FSV Mainz holen.

Für den FCE wird die Partie ein echter Gradmesser vor dem Auswärtsspiel gegen die Hanseaten.

"Eine Woche vor dem Punktspielauftakt ist ein zweites Testspiel geplant, das allerdings auswärts stattfinden wird", teilte der Verein am Sonntag mit. Für die Unioner wird es das erste und einzige Testspiel vor der Rückrunde.

Zudem verzichtet die Mannschaft auf ein Winter-Trainingslader im Süden und bleibt in der Heimat. Die Vorbereitungen für die Rückrunde beginnen am 2. Januar.