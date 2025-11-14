Mitgliederversammlung und Pokal-Achtelfinale: Wegweisende Stunden für die Veilchen

Aue - Zwei wegweisende Termine für den FC Erzgebirge binnen weniger Stunden: Freitag ab 18 Uhr geht die Mitgliederversammlung samt Wahlen im VIP-Raum des Stadions über die Bühne. Am Samstag ab 14.15 Uhr kämpft der Drittligist sportlich bei Lok Leipzig um den Einzug ins Viertelfinale des Landespokals.

Gruppenfoto nach der letzten Mitgliederversammlung vor einem Jahr. Am Freitag wird ein neuer Vorstand und ein neuer Aufsichtsrat gewählt. © picture point/Sven Sonntag

Am Freitag werden Vorstand und Aufsichtsrat neu gewählt beim FCE. Sicher ist: Thomas Schlesinger will nach dem Ausscheiden von Roland Frötschner Präsident des Vereins werden. Jörg Püschmann (Fanbelange) will sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen.

Jens Haustein (Vizepräsident) und Andreas Stark (Finanzen) wollen erstmals im Club Verantwortung übernehmen. Heißt auch: MDR-Sportchef Raiko Richter, der ebenfalls für den Vorstand kandidieren wollte, verzichtet. Womöglich ist der Interessenskonflikt zwischen Arbeitgeber und Ehrenamt zu groß.

Am Samstag haben die Veilchen dann sportlich die Chance, die Schmach aus dem Mai zu tilgen. Das im Elfmeterschießen verlorene Finale gegen Lok lag den Auern wochenlang schwer im Magen.

Nun gibt es die Möglichkeit, Revanche zu nehmen. Die Fans haben längst verziehen, denn der Auswärtsblock ist ausverkauft.