Support, Torhüterfrage, Torgefahr: Diese Erkenntnisse liefert Dabrowskis Aue-Debüt

Aue - Zwar nur einen Zähler geholt, aber dafür wichtige Erkenntnisse und Ansatzpunkte gewonnen: Erzgebirge Aue hat am Sonnabend gegen den 1. FC Saarbrücken (0:0) den ersehnten Befreiungsschlag verpasst. Das torlose Remis gegen die mittlerweile 16 Spiele sieglosen Saarländer ist zu wenig gewesen, um für den Moment unten herauszukommen.

Zwischen Mannschaft und Fans passt es: Auch Neu-Coach Christoph Dabrowski (47, l.) feierte nach dem Spiel gleich mit. © Dennis Hambeck/Erzgebirge Aue

Doch war nicht alles negativ. Unüberseh- und -hörbar: Zwischen Mannschaft und Fans passt trotz anhaltenden Misserfolgs kein Blatt. Vor der Partie gab's vom Capo die Ansage in Richtung Platz und nach Spielende wurde vor dem Block Geschlossenheit gezeigt.

Da war auch sofort der neue Cheftrainer Christoph Dabrowski (47) mittendrin im Geschehen, der für sich als Pluspunkt verbuchen konnte, dass, nach drei Spielen mit acht Gegentoren, bei seinem Debüt hinten die Null stand: "Defensiv haben wir eine gute Leistung und Stabilität gezeigt, worauf wir aufbauen können." Er sah auch, dass seine Mannschaft, als sie nach der Pause ins Wanken geriet, nicht auseinanderfiel.

Eine weitere Erkenntnis: In der Verfassung von Sonnabend ist und bleibt Martin Männel (37) die klare Nummer eins.

Hinten war er die sichere Bank. Nach vorne kann er den Siegtreffer einleiten, wenn Vincent Ocansey (25, 86. Minute) die Steilvorlage aus seinem Abschlag heraus nicht leichtfertig und überhastet in einem Mix aus Lupfer und was auch immer drüber setzt.