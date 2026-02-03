So will Wunschtrainer Dabrowski mit Aue die 3. Liga halten

Aue - "Ein herzliches Glück Auf", fand Christoph Dabrowski (47) bei seiner Vorstellung als neuer Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue den perfekten Einstieg. Gelingt ihm am Samstag bei seinem ersten Heimspiel ein ähnlicher Auftakt nach Maß? Im Kumpelverein sind sie sich jedenfalls sicher, dass der Ex-Zweitliga-Trainer die Kohlen aus dem Feuer holen kann.

Christoph Dabrowski (47) wurde am Dienstag im Erzgebirgsstadion vorgestellt. © Picture Point/Roger Petzsche

"Mein erster und einziger Vorschlag war, Christoph Dabrowski zu holen", machte Sportchef Michael Tarnat keinen Hehl daraus, dass er mit der Verpflichtung seines Ex-Mitspielers (Hannover 96) und späteren Weggefährten im Nachwuchsbereich von Hannover 96 all-in ging.

Tarnat: "Ich habe fünf Jahre mit ihm in der Akademie zusammengearbeitet. Er hat das von der Pike auf gelernt, erst als Trainer der 'U17', dann 'U19', 'U23' und hat dann die Profis vor dem Abstieg aus der 2. Liga gerettet. Ich weiß von daher, was auf mich zukommt."

Dabrowskis erster Ansatzpunkt: Aue (36 Gegentore in 22 Spielen) hinten dicht zu bekommen.

"Es sind einige Baustellen vorhanden. Es geht in der gegenwärtigen Situation in erster Linie um Stabilität, die die Mannschaft ausstrahlen muss, um die Gegentorflut zu verhindern. Gerade Gegentore bei Standards waren in der Hinrunde ein Thema, aber auch diese Wachheit, das Tor mit aller Macht zu verteidigen", sagte der neue Veilchen-Coach.