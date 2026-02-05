Treffen mit Fanszene vor Kellerduell: Aue muss im Abstiegskampf "Kräfte bündeln"

Aue - Die Bilder vom vorigen Freitagabend in Hannover sind noch frisch. Viele enttäuschte Fans , die ihre Mannschaft nach der Havelse-Pleite auf dem Platz oder am Zaun des Auswärtsblocks im Eilenriedestadion zur Rede stellten. So wie sich Erzgebirge Aue zuletzt präsentierte, darf es nicht weitergehen.

Die Fans sind in tiefer Sorge um ihren FC Erzgebirge. Nach der Havelse-Pleite stellten sie die Mannschaft auf dem Rasen zur Rede. Vor dem Saarbrücken-Spiel gibt's einen gemeinsamen Austausch mit dem Staff. © Michael Thiele

Mit dem neuen Cheftrainer Christoph Dabrowski (47) wurde von Vereinsführung und Sportchef Michael Tarnat (56) die letzte Patrone in den Lauf geschoben.

Ab jetzt heißt es: alle gemeinsam für den Schacht. "Wenn wir hier von Geschlossenheit reden, von Geschlossenheit auf dem Platz, die der Sportdirektor einfordert, die berechtigterweise auch der Trainer einfordert, dann möchte ich auch noch mal an den gesamten Verein appellieren.

Dass jetzt alle, und damit meine ich nicht nur die Spieler, die auf dem Rasen 90 Minuten in der Pflicht sind, sondern auch alle im Umfeld, am kommenden Wochenende hier zur Stange halten", hofft Präsident Thomas Schlesinger, dass die Reihen am Sonnabend zum Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken geschlossen sind.

Nach TAG24-Informationen findet vor dem Kellerduell, das den Veilchen die Möglichkeit bietet, mit einem Sieg wieder von den Abstiegsplätzen zu springen, ein internes Treffen zwischen Vertretern der aktiven Fanszene und dem Staff um Aues "Feuerwehrmann" Dabrowski statt.

Auch dies unter der Maßgabe: Alle gemeinsam für den Klassenerhalt.