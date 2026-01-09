 1.524

Eisige Elli hat zugeschlagen: Aue-Test gegen Erfurt abgesagt

Erzgebirge Aues Generalprobe gegen Rot-Weiß Erfurt ist der eisigen "Elli" zum Opfer gefallen!

Von Michael Thiele

Die derzeitigen Wetterverhältnisse machen die Durchführung des Testspiels unmöglich.  © Dennis Hambeck/FC Erzgebirge Aue

Aufgrund der Witterungsverhältnisse, die das Sturmtief mit sich bringt, hat der Drittligist das für den Freitagnachmittag (13 Uhr) angesetzte Testspiel abgesagt.

Die Partie sollte ohne Zuschauer über zweimal 60 Minuten stattfinden.

Stattdessen trainieren die Veilchen am Freitag, ehe die Spieler am Wochenende nochmal "durchschnaufen" können, teilte der Verein mit.

Bereits vor dem Test gegen Union war Trainingsplatz in Aue eingeschneit.  © Imago/Matthias Koch

Der FCE startet somit ohne die "Generalprobe" gegen Rot-Weiß Erfurt am 17. Januar (14 Uhr) in die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.

Titelfoto: Imago/Matthias Koch

