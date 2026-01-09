Eisige Elli hat zugeschlagen: Aue-Test gegen Erfurt abgesagt

Aue - Erzgebirge Aues Generalprobe gegen Rot-Weiß Erfurt ist der eisigen "Elli" zum Opfer gefallen!

Die derzeitigen Wetterverhältnisse machen die Durchführung des Testspiels unmöglich. © Dennis Hambeck/FC Erzgebirge Aue

Aufgrund der Witterungsverhältnisse, die das Sturmtief mit sich bringt, hat der Drittligist das für den Freitagnachmittag (13 Uhr) angesetzte Testspiel abgesagt.

Die Partie sollte ohne Zuschauer über zweimal 60 Minuten stattfinden.

Stattdessen trainieren die Veilchen am Freitag, ehe die Spieler am Wochenende nochmal "durchschnaufen" können, teilte der Verein mit.