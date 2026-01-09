1.524
Eisige Elli hat zugeschlagen: Aue-Test gegen Erfurt abgesagt
Aue - Erzgebirge Aues Generalprobe gegen Rot-Weiß Erfurt ist der eisigen "Elli" zum Opfer gefallen!
Aufgrund der Witterungsverhältnisse, die das Sturmtief mit sich bringt, hat der Drittligist das für den Freitagnachmittag (13 Uhr) angesetzte Testspiel abgesagt.
Die Partie sollte ohne Zuschauer über zweimal 60 Minuten stattfinden.
Stattdessen trainieren die Veilchen am Freitag, ehe die Spieler am Wochenende nochmal "durchschnaufen" können, teilte der Verein mit.
Der FCE startet somit ohne die "Generalprobe" gegen Rot-Weiß Erfurt am 17. Januar (14 Uhr) in die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.
Titelfoto: Imago/Matthias Koch