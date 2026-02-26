Weinhauer weiter in der Joker-Rolle: Aue-Coach Dabrowski bezieht Stellung
Aue - "Wir müssen proaktiv in ein Spiel hineingehen. Das vermittle ich der Mannschaft, mit Aktionen, Schärfe und Intensität im Anlaufen das Streichholz zu sein, welches das Stadion auch anzündet", beschreibt Christoph Dabrowski (47) seine Herangehensweise fürs Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonnabendnachmittag. Erzgebirge Aue braucht dringend Punkte.
"In den bisherigen drei Spielen habe ich gesehen, dass etwas in Gang kommt", unterstreicht Dabrowski. Er hat in seinen ersten dreieinhalb Wochen an der Seitenlinie definitiv frischen Wind hineingebracht, wovon die bisherigen Auftritte zeugten.
Aue begann stets mutig und dominierte die Anfangsminuten gegen Saarbrücken, Viktoria Köln und zuletzt Energie Cottbus.
"Gegen Cottbus ist uns das Ganze sogar sehr gut gelungen, wo wir nach fünf Minuten ein wunderschönes Tor geschossen haben", resümiert Dabrowski.
"Die Aufgabe wird nun sein, so ein Spiel auch mit 1:0 nach Hause zu fahren", weiß der neue Veilchen-Coach, dass Osnabrück als beste Defensivmannschaft der 3. Liga nicht viel zulassen wird und Aue daher selbst defensiv stabil stehen muss, damit eben auch ein Tor den Unterschied ausmachen kann.
Der Durchbruch lässt bei Erik Weinhauer noch auf sich warten
Die Last wird dabei erneut vor allem auf den Schultern von Marcel Bär (33) liegen. Der Angreifer erzielte drei (!) der letzten fünf FCE-Tore. Dass dem Rest die Torgefahr ein Stück weit abgeht, ist ein großes Manko.
Zu Saisonbeginn ruhten die Hoffnungen auch oder eher gerade auf Erik Weinhauer (25). Mit 18 Treffern für Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost 2024/25 und der Torjäger-Kanone im Gepäck war der 25-Jährige im Lößnitztal aufgeschlagen.
Der Durchbruch gelang dem Blondschopf unter Jens Härtel (56) nicht. Dessen Nachfolger setzte ihn bislang auch erst zweimal für nur insgesamt sieben Minuten ein.
Dabrowski: "Die Entscheidung war, dass er in den ersten beiden Spielen als Wechsler von der Bank Impulse geben sollte. Ich gucke mir natürlich auch die Trainingsleistung an und bisher war er in den ersten drei Spielen unter meiner Regie hinten dran, trainiert aber gut und ist perspektivisch auch eine Option für die Startelf."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Picture Point, PICTURE POINT / S. Sonntag