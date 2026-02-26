Weinhauer weiter in der Joker-Rolle: Aue-Coach Dabrowski bezieht Stellung

Aue - "Wir müssen proaktiv in ein Spiel hineingehen. Das vermittle ich der Mannschaft, mit Aktionen, Schärfe und Intensität im Anlaufen das Streichholz zu sein, welches das Stadion auch anzündet", beschreibt Christoph Dabrowski (47) seine Herangehensweise fürs Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonnabendnachmittag. Erzgebirge Aue braucht dringend Punkte.

Aue-Coach Christoph Dabrowski (47) sieht die Verbesserung in seiner Mannschaft. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"In den bisherigen drei Spielen habe ich gesehen, dass etwas in Gang kommt", unterstreicht Dabrowski. Er hat in seinen ersten dreieinhalb Wochen an der Seitenlinie definitiv frischen Wind hineingebracht, wovon die bisherigen Auftritte zeugten.

Aue begann stets mutig und dominierte die Anfangsminuten gegen Saarbrücken, Viktoria Köln und zuletzt Energie Cottbus.

"Gegen Cottbus ist uns das Ganze sogar sehr gut gelungen, wo wir nach fünf Minuten ein wunderschönes Tor geschossen haben", resümiert Dabrowski.

"Die Aufgabe wird nun sein, so ein Spiel auch mit 1:0 nach Hause zu fahren", weiß der neue Veilchen-Coach, dass Osnabrück als beste Defensivmannschaft der 3. Liga nicht viel zulassen wird und Aue daher selbst defensiv stabil stehen muss, damit eben auch ein Tor den Unterschied ausmachen kann.