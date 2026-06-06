Es dauerte länger als 92 Minuten: Skarlatidis zurück bei Veilchen

Aue - "Ihr habt 92 Minuten Zeit, um uns Skarlatidis zurückzugeben!!!" Dieses Spruchband rollten die Fans vom FC Erzgebirge Aue am 20. April 2024 nach dem Drittliga-Spiel gegen Unterhaching aus. Bei der SpVgg spielte "Skarla" damals. Nun, es hat etwas länger gedauert, bis die Randmünchner ihn raus rückten. Nämlich etwas mehr als 25 Monate. Jetzt ist er zurück, er wird wieder ein Veilchen.

Simon Skarlatidis (35) verabschiedete sich im April 2024 von den Veilchen. Nach mehr als zwei Jahren kehrt er nun zurück. © picture point/Sven Sonntag

Da hat sich wohl Kaderplaner Steffen Ziffert (61) an einen Helden von einst erinnert, als er Sportchef war. Simon Skarlatidis (35) kam im Juni 2015 nach dem Zweitliga-Abstieg aus Großaspach nach Aue und wurde in seinen zwei Jahren zum absoluten Publikumsliebling.

Damals war er der junge Wilde, nun kann er die Jungen an die Hand nehmen und ihnen viel beibringen. Am heutigen Samstag wird er 35 Jahre jung - herzlichen Glückwunsch.

Damals, im April 2024, war er schon sieben Jahre weg aus dem Erzgebirge. Als er das Spruchband sah und die Sprechchöre hörte, kamen ihm die Tränen vor Rührung.

Noch während des Spiels zeigte er die Hämmer, danach ging er vor den Fanblock und bedankte sich. Das war Wertschätzung. Und sicher auch mit ein Grund, weshalb er noch einmal zurückkehrt.