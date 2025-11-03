Ex-Vizeboss Stopp und Ultra wollen in Aufsichtsrat: Zwei Sponsoren kandidieren nicht wieder
Aue - Die Liste für den neuen Aufsichtsrat beim FC Erzgebirge Aue steht! Elf Kandidaten bewerben sich für die Wahl am 14. November bei der ordentlichen Mitgliederversammlung. Darunter befinden sich sechs amtierende Aufsichtsräte, alte Bekannte und Neulinge. Zwei Namen sucht man dagegen vergeblich.
Mit Ex-Präsident Lothar Lässig (Elektrowerkzeuge Eibenstock) sowie Willi Watkowiak (MBR) ziehen sich zwei, die mit ihren Firmen den Verein seit Jahren auch finanziell unterstützen, auf eigenen Wunsch aus dem Vereinsgremium zurück. Auch Heinrich Kohl, amtierender Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema, tritt nicht erneut an.
Dagegen bewerben sich fünf Kandidaten erstmals für ein Amt im Aufsichtsrat, darunter der Ex-Vizepräsident Jens Stopp. "Gern würde ich mit meiner Erfahrung als ehemaliger Sportvorstand des FCE den Aufsichtsrat unterstützen und das Vertrags- und Transferwesen der Profiabteilung Fußball beaufsichtigen!", sagt der 60-Jährige zu seiner Kandidatur.
Stopp war im Spätsommer 2014 beim großen Vereinsbeben, als Trainer Falko Götz entlassen worden war und der damalige Präsident Lothar Lässig das Handtuch warf, zurückgetreten.
Ebenfalls neu ins Kontrollgremium möchte mit Federico Stano ein Vertreter aus der aktiven Fanszene.
Für Unternehmer Ronny Glatzel steht "die Zusammenarbeit und der Dialog mit den Fans" im Mittelpunkt
Ronny Glatzel, Inhaber der G&K Innenausbau GmbH und einer der Hauptsponsoren bei den Veilchen, wäre auch ein neues Gesicht im Aufsichtsrat.
"Seit 1991/92 bin ich Dauergast im Block A/B oder OP sowie bei zahlreichen Auswärtsspielen am Start. Mich reizt es, den Verein mit meinen Ideen und Vorschlägen weiter voranzubringen und dem Ziel 2. Bundesliga näherzukommen", sagt der 46-jährige Unternehmer.
Und weiter: "Im Mittelpunkt steht für mich immer die Zusammenarbeit und der Dialog mit den Fans, ohne sie würde es alles nicht funktionieren. Viele kleine Probleme können schneller und einfacher als bisher gelöst werden."
