Ex-Vizeboss Stopp und Ultra wollen in Aufsichtsrat: Zwei Sponsoren kandidieren nicht wieder

Aue - Die Liste für den neuen Aufsichtsrat beim FC Erzgebirge Aue steht! Elf Kandidaten bewerben sich für die Wahl am 14. November bei der ordentlichen Mitgliederversammlung. Darunter befinden sich sechs amtierende Aufsichtsräte, alte Bekannte und Neulinge. Zwei Namen sucht man dagegen vergeblich.

Der aktuelle Aufsichtsrat wurde 2022 gewählt. Zwei von ihnen stellen sich nicht wieder auf. © picture point/Sven Sonntag

Mit Ex-Präsident Lothar Lässig (Elektrowerkzeuge Eibenstock) sowie Willi Watkowiak (MBR) ziehen sich zwei, die mit ihren Firmen den Verein seit Jahren auch finanziell unterstützen, auf eigenen Wunsch aus dem Vereinsgremium zurück. Auch Heinrich Kohl, amtierender Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema, tritt nicht erneut an.

Dagegen bewerben sich fünf Kandidaten erstmals für ein Amt im Aufsichtsrat, darunter der Ex-Vizepräsident Jens Stopp. "Gern würde ich mit meiner Erfahrung als ehemaliger Sportvorstand des FCE den Aufsichtsrat unterstützen und das Vertrags- und Transferwesen der Profiabteilung Fußball beaufsichtigen!", sagt der 60-Jährige zu seiner Kandidatur.

Stopp war im Spätsommer 2014 beim großen Vereinsbeben, als Trainer Falko Götz entlassen worden war und der damalige Präsident Lothar Lässig das Handtuch warf, zurückgetreten.

Ebenfalls neu ins Kontrollgremium möchte mit Federico Stano ein Vertreter aus der aktiven Fanszene.