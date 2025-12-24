In Familie und mit viel Ruhe! So feiern die Veilchen Weihnachten
Aue - "Die Sachen sind gepackt, morgen geht es nach Hause", schnaufte Rechtsverteidiger Pascal Fallmann (22) nach der Mettenschicht gegen Schweinfurt (4:0) durch. Hinter Erzgebirge Aue liegt kein einfaches Jahr. Da mal an Heiligabend und über die Feiertage abschalten zu können, den Kopf frei und die Sinne für die Rückrunde geschärft zu bekommen, tut Not.
TAG24 hat sich umgehört, wie die Veilchen Weihnachten verbringen und was sie vom neuen Jahr erwarten.
"Ich genieße die Zeit mit der Familie und denke, das tut allen von uns gut. Ab dem 2. Januar (Trainingsauftakt/d. Red.) greifen wir wieder an", sagt Fallmann.
Er stammt gebürtig aus Niederösterreich, also eher dem Flachland, hat aber dennoch eine kleine Hoffnung auf weiße oder zumindest angezuckerte Weihnachten, wie er entgegnete: "Vielleicht kommt es noch."
Erik Majetschak (25) feiert in Familie, mit Bruder, Eltern und Großeltern und will es über die Feiertage ruhig angehen.
"Nordlicht" Moritz Seiffert (25) dagegen schrubbt Kilometer ab: "Ich komme ja aus Bremen, verbringe dort Weihnachten mit der Familie. Danach treffe ich mich mit meiner Freundin, deren Familie aus München kommt."
Nach all dem Trubel: Cheftrainer Jens Härtel genießt die Feiertage in Ruhe
Louis Lord (22) war mit seinen Paraden der stille Held der Mettenschicht, wurde vom Fachblatt "Kicker" mit Marvin Stefaniak (30) in die Elf des letzten Spieltags gewählt. Seine Note 1,5 war zugleich das Maß aller Dinge am 19. Spieltag.
Er wünscht sich, dass sich der Kumpelverein aus dem Abstiegssumpf herausziehen kann. Lord: "Es wird niemandem gerecht, wo wir stehen. Vielleicht war es manchmal ein bisschen Pech, vielleicht auch etwas Unvermögen, wo du dir ein paar Tore fängst, die unglücklich sind, weil du den letzten Schritt nicht machst, um es zu verteidigen. Das alles gilt es zu korrigieren."
Cheftrainer Jens Härtel (56) wird dem nicht widersprechen. Nach all dem Trubel der letzten Wochen, dem internen Gerangel darüber, ob der Cheftrainer oder sein Co-Trainer und mit ihm der Sportchef gehen müssen, wird Härtel die kurze Auszeit guttun.
"Wir genießen die ruhigen Tage und haben uns selbst beschenkt, um ganz einfach ein Stück weit abschalten zu können und mit einem guten Gefühl in die Rückrunde zu gehen. Das wird wichtig sein, wenn man sieht, wie eng die 3. Liga ist", betont Härtel.
Titelfoto: Bildmontage: Frank Kruczynski, Picture Point/Sven Sonntag, Picture Point/Gabor Krieg