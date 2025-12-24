In Familie und mit viel Ruhe! So feiern die Veilchen Weihnachten

Aue - "Die Sachen sind gepackt, morgen geht es nach Hause", schnaufte Rechtsverteidiger Pascal Fallmann (22) nach der Mettenschicht gegen Schweinfurt (4:0) durch. Hinter Erzgebirge Aue liegt kein einfaches Jahr. Da mal an Heiligabend und über die Feiertage abschalten zu können, den Kopf frei und die Sinne für die Rückrunde geschärft zu bekommen, tut Not.

Pascal Fallmann (22) feiert daheim in Niederösterreich und hofft noch auf ein bisschen Schnee. © picture point/Sven Sonntag

TAG24 hat sich umgehört, wie die Veilchen Weihnachten verbringen und was sie vom neuen Jahr erwarten.

"Ich genieße die Zeit mit der Familie und denke, das tut allen von uns gut. Ab dem 2. Januar (Trainingsauftakt/d. Red.) greifen wir wieder an", sagt Fallmann.

Er stammt gebürtig aus Niederösterreich, also eher dem Flachland, hat aber dennoch eine kleine Hoffnung auf weiße oder zumindest angezuckerte Weihnachten, wie er entgegnete: "Vielleicht kommt es noch."

Erik Majetschak (25) feiert in Familie, mit Bruder, Eltern und Großeltern und will es über die Feiertage ruhig angehen.

"Nordlicht" Moritz Seiffert (25) dagegen schrubbt Kilometer ab: "Ich komme ja aus Bremen, verbringe dort Weihnachten mit der Familie. Danach treffe ich mich mit meiner Freundin, deren Familie aus München kommt."