Sieg gegen Schweinfurt und Aachens Remis lassen Aue überm Strich überwintern

Aue - Vor ein paar Wochen lag einem bei Erzgebirge Aue irgendwie sehr oft "das ist aber eine schöne Bescherung" auf der Zunge. Am Ende wurde es auch eine schöne Bescherung, nur eben mit einem etwas anderen Zungenschlag. Die Veilchen haben sich und vor allem ihren Fans Weihnachten auf den letzten Drücker gerettet. Der Sieg gegen Schweinfurt und Aachens Remis in Havelse lassen den Schacht über dem Strich überwintern.

Aues Matchwinner Louis Lord. Der 22-Jährige wurde nach dem Sieg gegen Schweinfurt von den Fans gefeiert. © picture point/Sven Sonntag

"Unterm Weihnachtsbaum ist das Gefühl etwas 'entspannter'. Am Ende haben wir aber noch eine ganze Rückrunde zu gehen", gab Matchwinner Louis Lord (22) kurz vor dem Gang in die Weihnachtsferien einen kurzen Einblick in die Gefühlswelt der Veilchen-Kicker.

Seit dem fünften Spieltag stand Aue bislang nur noch viermal über dem Strich - nach dem Sieg in Aachen, dem Remis gegen Essen sowie den Siegen gegen Regensburg und eben jetzt rechtzeitig vorm Fest Schweinfurt.

Jetzt heißt es durchzuschnaufen, ehe Jens Härtel (56) bereits am Freitag, den 2. Januar zur ersten Trainingseinheit im neuen Jahr bittet. Drei Tage später gastiert Bundesligist Union Berlin (18.30 Uhr) im Erzgebirgsstadion. Ein weiteres Testspiel gegen Regionalligist Rot-Weiß Erfurt ist in Planung.