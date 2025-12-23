Tragisches Skilift-Unglück: Toter Deutscher (†34) ist Ex-Profi von Erzgebirge Aue

Žabljak (Montenegro) - Am vergangenen Samstag kam ein deutscher Tourist bei einem Unfall mit einem Sessellift in Montenegro auf tragische Weise ums Leben. Wie sich jetzt herausstellt, handelt es sich bei dem Verstorbenen um Fußballprofi Sebastian Hertner, der unter anderem für Erzgebirge Aue die Fußballschuhe schnürte. Er wurde nur 34 Jahre alt.

Sebastian Hertner (†34) spielte von 2015 bis 2018 für Erzgebirge Aue, in 105 Partien gelang ihm ein Tor. (Archivfoto) © Picture Point / Sven Sonntag

Die Identität des Deutschen bestätigte die Polizei in Žabljak gegenüber TAG24.

Der Verteidiger hatte seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des VfB Stuttgart gestartet, bevor ihn seine Karriere 2015 ins Erzgebirge verschlug. Mit dem FCE schaffte er 2016 den Aufstieg in die 2. Bundesliga, insgesamt spielte er drei Jahre lang für die Veilchen, länger blieb er bei keinem anderen Klub.

Nach seinem Abschied aus Aue 2018 mutierte der gebürtige Leonberger zum Wandervogel und zog quer durch Deutschland, spielte unter anderem für den SV Darmstadt 98, den VfB Lübeck, Türkgücü München und den BFC Dynamo, bevor es ihn 2024 nach Hamburg zog, wo er seither für den Oberligisten ETSV Hamburg auflief.

Der Verein war für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen.