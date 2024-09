Auer Exkurs der besonderen Art: Einmal tief in den Schacht, bitte!

Aue - "Grubenlampe, Arbeitsschuh - Wismut Aue, ich und du." Es hat beim FC Erzgebirge mittlerweile Tradition, dass die Mannschaft einmal in der Saison in den Schacht einfährt, um zu sehen, wofür die Region steht, wie mühsam die Menschen früher unter harten Bedingungen im Schacht gearbeitet haben und wie das den Kumpelverein noch in der Gegenwart prägt.