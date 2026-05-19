Fan-Frust in Aue: Info-Abend plötzlich nur noch für Mitglieder

Aue - Bei Erzgebirge Aue hängt wieder einmal der Haussegen schief! Grund ist die geänderte Einladung zum Info-Abend am heutigen Dienstag (18 Uhr) im Erzgebirgsstadion, die sich ursprünglich an Mitglieder, Fans, Sympathisanten und Sponsoren richtete, nachträglich aber in eine geschlossene Veranstaltung nur für Mitglieder umgeändert wurde.

Anfangs waren noch alle Fans und Sympathisanten eingeladen - nun sind am Dienstagabend nur Vereinsmitglieder erwünscht. © Screenshot/FC Erzgebirge Aue

"[...] den Verantwortlichen ist es besonders wichtig, in herausfordernden Zeiten im direkten Austausch zu bleiben. Sie stellen sich deshalb den Fragen, blicken gemeinsam auf die Saison zurück und schauen vor allem voraus auf das, was vor uns liegt", hatte es noch am 18. April geheißen, wie TAG24 seinerzeit aus der Vereinsmitteilung zitiert hatte.

Dass daraus nichts wird, bringt Fans auf die Zinne.

"Erst alle, kurz vor der Angst plötzlich nur noch Mitglieder. Und das stillschweigend, ohne jegliche Begründung oder andere Kommunikation dazu. Das ist schon mehr als fragwürdig, mit Verlaub", schrieb ein enttäuschter FCE-Fan auf Facebook.

Doch damit noch nicht genug: "Der gewöhnliche Fan scheint offenbar nur als Bezahlklaus für irgendwelche zweifelhaften Crowdfundings gut zu sein und die jetzt für heute nur noch gewünschten Mitglieder sollen wahrscheinlich noch Beifall spenden, dass die Preise trotz des Abstiegs nicht wieder erhöht werden. Beschämend, wie man das wichtigste Kapital des Vereins, seine Fans, einmal mehr vor den Kopf stößt. Ihr wolltet alles besser machen seit 22, und siehe...", schimpft er weiter.

Fakt ist, dass die ursprüngliche Einladung in Zeiten massiven Drucks auf den Vorstand infolge des Dabrowski- und Tarnat-Aus' ausgesprochen wurde und auch eine Beruhigungspille war, nachdem sogar eine Petition zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gestartet wurde. Am Ende alles nur ein Placebo?