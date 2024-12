FC Erzgebirge Aue auf Trainersuche: Wird es einer dieser sieben Kandidaten?

Aue - Der FC Erzgebirge Aue will spätestens in der Winterpause die offene Trainerfrage geklärt haben. Wer folgt im Lößnitztal auf den geschassten Pavel Dotchev (59)? In den vergangenen Wochen hatten sich Jens Härtel (55) und Rüdiger Rehm (46) als aussichtsreiche Kandidaten herauskristallisiert. Dazu sind noch weitere Personalien in der Verlosung. TAG24 gibt einen Überblick.