Aue-Coach Dotchev sieht Spiel gegen Verl als "absolute Herausforderung"

Aue - Der FC Erzgebirge Aue will die Torfabrik der 3. Liga zum Erliegen bringen. Kein anderes Team hat mehr Tore geschossen als der Gegner SV Verl (29), der am heutigen Freitag auf den FCE trifft. Wie bekommen die Veilchen die gegnerischen Angreifer an die Kette gelegt?