Erzgebirge Aue: Dieser Spieler darf sich weiter für einen Vertrag empfehlen

Aue - Das Trikot des FC Erzgebirge Aue hatte Kevin Holzweiler (28) zumindest schon einmal an. Beim Test am Donnerstag in Magdeburg (1:1) wurde er von Trainer Pavel Dotchev (57) eingewechselt. Eine Woche hat der 28-Jährige noch Zeit, sich im Training für einen Vertrag anzubieten - um dann auch mal in einem Punktspiel das lila-weiße Leibchen tragen zu können.