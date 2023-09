Testspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Erzgebirge Aue bleibt ohne Sieger!

Magdeburg - Remis zwischen dem 1. FC Magdeburg und Erzgebirge Aue ! Das Testspiel-Duell zwischen dem Zweit- und Drittligisten fand am Donnerstagnachmittag keinen Sieger und endete mit 1:1 (1:1). Die Erzgebirger, die aktuell den zweiten Platz in der Tabelle belegen, bewegten sich größtenteils auf Augenhöhe mit den Blau-Weißen. Erst im zweiten Durchgang drehten die Hausherren auf, belohnten sich aber nicht mehr mit einem Treffer.

Bis auf einen Freistoß, den Aues Marvin Stefaniak an den linken Außenpfosten zimmerte, blieb es bis zum Pausenpfiff ruhig.

In der Folge spielten auch die Erzgebirger munter mit. Mit Erfolg! Joshua Schwirten verwandelte das Ding vom Sechzehner aus trocken zum 1:0 für die Gäste. Julian Pollersbeck im Kasten flog vergeblich (16.).

Trotzdem machten die Hausherren gleich Druck und kamen schon in der vierten Minute durch Mohammed El Hankouri zur ersten Chance. Keeper Louis Lord war jedoch zur Stelle.

FCM-Coach Christian Titz ließ ein paar Jungs von Beginn an ran, die bei den letzten Ligaspielen eher Jokerrollen eingenommen hatten. Torjäger Baris Atik war gar nicht erst mit im Kader.

So sahen die Zuschauer einen eher langweiligen Kick, dessen Ergebnis lediglich die Spannung am Leben hielt.

Mit den neuen Akteuren übernahm die Titz-Truppe mit der zweiten 45 Minuten dann auch vollends die Spielkontrolle, ohne aber wirkliche Gefahr in vorderster Linie zu entwickeln.

In etwas mehr als einer Woche sind beide Klubs wieder in ihrer jeweiligen Liga gefordert. Der Zweitligist muss zum schweren Auswärtsspiel am Samstagabend beim FC Schalke 04 ran. Aue empfängt einen Tag später den Halleschen FC im eigenen Rund.