FC Erzgebirge Aue: Eine neue Chance für Ferjani!

Aue - "Wir versuchen zweimal zu gewinnen, um die maximale Punktausbeute zu holen", würde Sportchef Matthias Heidrich (46) vor den letzten Auswärtsspielen gegen Waldhof Mannheim und den FC Ingolstadt auf seinen Wunschzettel schreiben. Der FC Erzgebirge Aue will Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen halten.

Sportchef Matthias Heidrich (46) will mit dem FCE noch zweimal gewinnen. © picture point/Sven Sonntag

Dass man sich dann im Winter eventuell nochmal nach Neuzugängen umschaut, war bereits vor zwei Wochen angeklungen. Wo genau man sich verstärken würde, so es denn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zulassen, darin sind sich alle Beteiligten schnell einig.

"Man sieht, dass in manchen Momenten das ein oder andere Tor fehlt, um Spiele zu gewinnen. Das ist eher eine Thematik, als in der Defensive etwas zu machen, wo wir gute Abläufe haben", findet Heidrich.



Coach Pavel Dotchev (58) sieht es genauso: "Ich wünsche mir die ein oder andere Alternative mehr, aber nicht zwingend. Wir sind zufrieden mit dem Kader, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, sagen wir nicht nein. Wir müssen nicht zwingend etwas machen. Aber im Offensivbereich einer, der knipst und ein paar Tore mehr macht, wäre nicht schlecht."

In den engen Partien konnte Aue zuletzt nicht den Lucky Punch setzen. Trotzdem gibt es keine klare Forderung nach Verstärkungen, aber auch kein Dementi. Letztlich entscheidet das liebe Geld.

Will Heidrich aktiv werden, müsste erst Platz im Kader geschaffen werden: "So lange keiner von den Jungs, die hier da sind, die Hand hebt, weil er seine Situation verbessern will, wird es schwierig, noch einen Neuzugang zu präsentieren."