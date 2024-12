FC Erzgebirge Aue: Heidrich macht's, Emmerich hat das Sagen

Aue - Offiziell rückt Jörg Emmerich (50) bereits ins zweite Glied zurück. Der Interimstrainer übergibt wegen der fehlenden Trainerlizenz den Staffelstab fürs Heimspiel gegen 1860 München zunächst an Sportchef Matthias Heidrich (47), ehe im Januar Jens Härtel (55) neu übernimmt. Inoffiziell wird "Emma" aber auch gegen die Löwen noch mal zum Dompteur an der Seitenlinie.

Offiziell rückt Jörg Emmerich (50, r.) wieder ins zweite Glied zurück, Sportchef Matthias Heidrich (47) übernimmt. © picture point/Sven Sonntag

"Da wird sich nicht viel ändern. Nur für dieses eine Spiel werden wir nicht alles über den Haufen werfen, sondern es so angehen, dass wir noch mal ein richtig gutes Heimspiel hinlegen", beantwortete Emmerich am gestrigen Donnerstag auf der Pressekonferenz die Nachfrage von TAG24.



Seine bisherige Bilanz ist ordentlich. Der knappen Niederlage in Ingolstadt folgte das Schützenfest in Sandhausen. Wichtiger noch für den 50-Jährigen: Die Mannschaft hat sich unter seiner Leitung stabilisiert.

"Ich freue mich, wie wir es insgesamt als Truppe gelöst haben. Dass es keine einfache Situation war, hat man der Mannschaft, denke ich, angemerkt. Aber schon in Ingolstadt hatten wir einen ganz anderen Auftritt und belohnen uns dann mit dem Spiel in Sandhausen", so Emmerich.