Riesige Choreo und Last-Minute-Sieg! Aue zähmt Münchner Löwen

Aue - Der FC Erzgebirge gewinnt am heutigen Sonnabend zur Mettenschicht gegen den TSV 1860 München mit 3:1 (1:1). Vor 12.914 Zuschauern im Erzgebirgsstadion avancierten ausgerechnet zwei Ex-Löwen zu den Matchwinnern.

Große Choreographie inklusive weißem Konfetti von den Auer Fans. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Partie stand zu Beginn im Zeichen des schrecklichen Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, wofür im Erzgebirgsstadion mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht wurde.

Daran schlossen sich zwei äußerst sehenswerte Choreografien beider Fanlager an. So erinnerten die Sechziger an den DFB-Pokalsieg vor 60 Jahren und die Veilchen-Anhänger zogen eine riesige Choreo hinter dem Tor von Martin Männel auf.

Darauf waren eine winterliche Landschaft und ein Vater, der mit seinem Sohn Schlitten fuhr, zu sehen. Dazu hieß es: "Im Arzgebirg is wahrlich schie, wenn's draußen stürmt un schneit!" Passend dazu gab's weißes Konfetti als Schneeersatz.

Das passte gut ins Bild zu den Anfangsminuten des letzten Punktspiels 2024.

Denn Aue seifte die Löwen gleich mal ordentlich ein. Keeper Männel mit dem langen Ball auf Omar Sijaric. Der profitierte davon, dass sich sein Gegenspieler Florian Bähr verschätzte und dadurch die rechte Bahn völlig frei war. Sijaric nutzte diesen Freiraum und gab nach innen zu Ex-Löwe Jakob (7. Minute), der mühelos einschoss.

Die Gäste danach völlig von der Rolle und im Glück, dass Jakob (8.) diesmal aus ähnlicher Position wie zuvor beim 1:0 verpasste. Vorangegangen war auch hier ein grober Schnitzer der Defensive.