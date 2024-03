FC Erzgebirge Aue verlängert seinen Torwarttrainer

Torwarttrainer Georgios Berneanou (39) bleibt beim FC Erzgebirge Aue. © picture point/Sven Sonntag

"Mit seiner emotionalen und akribischen Art ist Georgios Berneanou eine Bereicherung für unser Torhüter-Quartett", schwärmt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (46).

Der Sportchef weiter: "Darüber hinaus bringt er sich auch bei der Ausbildung der Nachwuchs-Keeper mit ein und gestaltet auch den Torwart-Tag für junge Sportler aus der Region mit."

Georgios Berneanou ist gebürtiger Grieche, blickt als Torwarttrainer auf verschiedene Stationen im In- und Ausland zurück. So sammelte er Erfahrungen in Ägypten, England und Griechenland.

Mit Aue-Coach Pavel Dotchev (58) hatte der 39-Jährige bereits bei Viktoria Köln zusammengearbeitet.