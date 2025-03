FC Erzgebirge Aue: Wer ersetzt den verletzten Marcel Bär?

Horror-Verletzung: Aue-Spieler Marcel Bär (32) kämpft derzeit mit einem Achillessehnenriss. © picture point/Sven Sonntag

"Eins zu eins ist er nicht zu setzen. Wir müssen das als ganze Mannschaft auffangen. Da sind wir noch dran. Bisher konnten wir das im Training noch nicht klären", so der Veilchen-Coach.

Wieso sich die Stürmersuche so schwierig gestaltet? Härtels Alternativen plagten sich in den vergangenen Tagen mit Blessuren herum.

Boris Tashchy (31), der Typ "Wandstürmer", wäre eine Art Brecher vorne drin, der die körperliche Präsenz und Wucht mitbringt, dazu technisch gut am Ball ist und die Mitspieler in Szene setzt. Er stieg nach seinem Cut am Kopf aus dem Mannheim-Spiel am Donnerstag wieder voll ins Training ein. Wird er nicht der Bär-Ersatz, dürfte Tashchy wieder in die Rolle des Zehners schlüpfen.

Ricky Bornschein (25), der sich zuletzt mit Problemen am Ischias herumplagte, dürfte als Alternative eher Kategorie zweite Wahl sein, weil mit ihm und Tashchy auf der Zehn zwei zu ähnliche Spielertypen zentral in der Offensive stünden.