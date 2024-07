FCE, CFC & FSV im EM-Fieber: "Macht Bock auf Fußball"

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (46) drückt der deutschen Mannschaft natürlich die Daumen. © picture point/Sven Sonntag

Dort trifft unsere deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitagabend im Viertelfinale auf Spanien. TAG24 fragte vorab bei Matthias Heidrich (46, Sportchef FCE), Rico Schmitt (55, Chefcoach FSV) und Christian Tiffert (42, Chefcoach CFC) nach: Wo sie das Spiel schauen, was sie der DFB-Elf zutrauen und welchen Impuls die EM für den Vereinsfußball haben kann.

Matthias Heidrich: "Ich begrüße am Abend unsere Gäste vom Glenavon FC, gegen die wir am Sonnabend unsere Saisoneröffnung feiern. Danach werde ich mich ins Auto setzen, um die Partie in Aue zu schauen. Allerdings alleine, denn meine Familie wohnt in Cottbus."

Der Aue-Sportchef weiter: "Ich denke, mit Spanien erwartet unsere Elf der härteste Kontrahent im Turnierbaum, aber wenn du den Titel holen willst, musst du jeden schlagen. Ich drücke Deutschland die Daumen! Was ich mir als Impuls für den Fußball in Deutschland erwarte, ist, dass der Sport wieder in den Mittelpunkt rückt. Das kann dazu führen, dass man mehr Menschen fürs Stadionerlebnis gewinnt."

"Wenn man sieht, wie die Fanlager die Städte bevölkern, das macht doch Bock auf Fußball!", so Heidrich abschließend.