FCE-Coach Härtel feiert heute sein Heimdebüt: "Müssen das Stadion mitnehmen!"

Aue - Es ist noch gar nicht so lange her, da sind die Veilchen eine Heimmacht gewesen.

Sein FCE-Debüt in Hannover ging schief, die Heimpremiere soll gegen Osnabrück erfolgreicher werden - auch wenn Jens Härtel (55) derzeit eine prekäre Personalsituation zu managen hat. © picture point/Sven Sonntag

Am Ende der letzten Saison führte der FC Erzgebirge gemeinsam mit Ulm und Münster die Heimtabelle der 3. Liga an. Mit 13 Heimsiegen - so viel holte seinerzeit kein anderer Drittligist - wurden stattliche 41 Zähler eingefahren.

Gegenwärtig hinkt Aue im Vergleich zum Vorjahr hinterher, doch Cheftrainer Jens Härtel (55) will das mit seinem Heimeinstand gegen Osnabrück am Sonnabend im Erzgebirgsstadion ändern.

"Es liegt an uns, dass wir das Stadion mitnehmen. Dazu gehört, eine entsprechende Performance und Aktivität auf den Platz zu bekommen. Das ist das Ziel. Ich hoffe, dass uns das direkt gelingt und dann kann man in einen Rhythmus hineinkommen, dass man zu Hause wieder Spiele gewinnt", skizziert Härtel seinen Plan.

"Wir spielen zu Hause und wollen die drei Punkte holen, obwohl die personelle Situation nicht so ist, dass wir glücklich damit sein können, während Osnabrück alle Spieler an Bord hat. Die Situation ist, wie sie ist, aber wir haben auch genügend Spieler, die die kompletten drei Wochen durchtrainiert haben", betont der 55-Jährige.