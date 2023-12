FCE ist vor Mannheim auf der Hut: Der angeschlagene Boxer

Auch weil Marcel Bär (31, v.) in der Vorwoche gleich zweimal der Pfosten im Weg stand, gab es gegen Duisburg nur einen Punkt. Wäre verkraftbar, wenn der FCE am Samstag in Mannheim gewinnen würde - mit Toren von Bär. © picture point/Sven Sonntag

"Wenn ich mir die Mannheimer vom einzelnen anschaue, sie sind top besetzt, sind erfahren. Und dann hat der Waldhof mit Rüdiger Rehm (45) einen Trainer, der die Liga durch und durch kennt. Er wurde auch nicht dahin geholt, um die Mannschaft in der Klasse zu halten, sondern um aufzusteigen. Aber Fußball ist manchmal brutal und derzeit sind sie in einer Spirale drin, die sie unten hält. Das Potenzial, um die Kurve zu kriegen, haben sie", zieht Dotchev eine erstaunliche Parallele zum FCE der Vorsaison.



Als Absteiger den sofortigen Wiederaufstieg im Auge geriet man in der Hinrunde ins Straucheln und bekam erst unter Interimscoach Carsten Müller (53) wieder Boden unter die Füße.

Unter Dotchev kletterte Aue aus dem Keller und knüpfte in der laufenden Spielzeit an den Aufwärtstrend an.

Mit 27 Zählern haben die Veilchen fast doppelt so viel gepunktet als ein Jahr zu vor.