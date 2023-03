29.03.2023 10:28 626 FCE-Präsident: "Wirtschaftliche Bedingungen für die 3. Liga sind gesichert!"

Aue-Präsident Roland Frötschner schaut positiv in die Zukunft. Er will mit dem FC Erzgebirge Aue die 3. Liga halten und nächstes Jahr an der 2. Liga anklopfen.

Von Thomas Nahrendorf

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag