FCE-Spieler Erik Majetschak bleibt an Bord: "Habe mich bewusst für Aue entschieden"

Majetschak wechselte im Sommer 2019 aus der U19 von RB Leipzig zum FC Erzgebirge Aue. In seiner Zeit im Erzgebirge stand er bisher in insgesamt 44 Pflichtspielen auf dem Platz.

Auch Aue-Sportchef Matthias Heidrich (45) ist glücklich über die Verlängerung: "Erik hat sich nach der Winterpause in seinen Leistungen deutlich stabilisiert und wir freuen uns, die nächsten Schritte seiner Entwicklung begleiten zu können."

"Darüber hinaus bin ich dem Trainer und dem Verein für das Vertrauen, das sie in mich setzen, dankbar", fügt Majetschak an.

Das teilte der Verein am Donnerstagmittag mit. Demnach unterschrieb der 23-Jährige einen Einjahresvertrag - damit bleibt Majetschak über den Sommer hinaus bei den Veilchen.

Sportgeschäftsführer Heidrich hat derzeit viel zu tun - für ihn ist es die erste Sommer-Transferperiode als Sportchef bei den Veilchen. Sein Ziel: Der Kader soll zu großen Teilen zum Trainingsauftakt am 26. Juni stehen.

Bisher hat der FCE vier Neue vorgestellt: Mirnes Pepic (27), Niko Vukancic (21), Sean Seitz (21) und Torhüter Louis Lord (19). Dazu kommen auch Abgänge, wie etwa Sam Schreck (24), dessen Abgang am Mittwoch bekannt wurde.

Bis zum Ende des Transfermarktes, am 1. September, kann der FCE noch zuschlagen. Vor allem in der Offensive gibt es noch Handlungsbedarf, wie Heidrich gegenüber TAG24 sagte: "Wir werden gerade in der Offensive noch einige Themen buchstäblich offensiv angehen."