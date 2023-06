Aue-Sportchef Heidrich über Sommer-Transferperiode: "Werden einiges offensiv angehen"

Aue - Die Powerbank ist derzeit das Wichtigste für Sportchef Matthias Heidrich (45) vom FC Erzgebirge Aue . Er ist immer am Smartphone, das darf nicht ausgehen. Er muss erreichbar sein. Also muss der Akku voll sein.

Derzeit immer erreichbar und ständig auf der Suche: FCE-Sportchef Matthias Heidrich (45). © picture point/Sven Sonntag

"Ich telefoniere derzeit eigentlich ständig", lacht der 45-Jährige: "Spieler anrufen, Konferenzen organisieren, interne Absprachen treffen. Es ist viel zurzeit."



Für ihn ist es seine erste Sommer-Transferperiode als Sportgeschäftsführer bei den Veilchen. Mit dem Stand ist er zufrieden.

Mit Mirnes Pepic (27), Niko Vukancic (21), Sean Seitz (21) und Keeper Louis Lord (19) hat der FCE bisher vier Neue vorgestellt, weitere werden folgen, ebenso weitere Abgänge.

Heidrich hebt aber auch den Finger: "Wir haben ein gutes Gerüst, gute Spieler. Die Neuen sollen trommeln und den Etablierten Druck machen", sagt er. Trotzdem schaut er sich um.

"Es ist so in dem Geschäft, manchmal sagen uns Spieler ab, mal wir ihnen. Das ist so, das müssen wir akzeptieren. Wir werden gerade in der Offensive aber noch einige Themen buchstäblich offensiv angehen."

Noch ist Zeit, der Transfermarkt schließt erst am 1. September. Ginge es nach Heidrich, dann steht der Kader zu großen Teilen zum Trainingsauftakt am 26. Juni. "Das wäre mein Wunsch, zu wird dann trotzdem noch nichts sein. Für einen Chance-Plus-Spieler ist da immer noch Platz."

Gerade in Aue weiß man, hintenraus zum Ende der Transferperiode fällt noch die eine oder andere Perle aus der Schatulle.