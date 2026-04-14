Fitnessstudio-Kette KRAFTwerk24 löst MBR ab: Aue mit neuem Brustsponsor

Aue - Die Fitnessstudio-Kette KRAFTwerk24 mit Hauptsitz in Aue-Bad Schlema wird für zunächst zwei Jahre neuer Trikotsponsor der Veilchen. "Regionale Verbundenheit und inhaltliche Symbiose prädestinieren das expandierende Unternehmen mit sportlichem Anstrich für die intensive Kooperation mit dem FCE ", heißt es dazu vom Kumpelverein.

Aue-Geschäftsführer Enrico Böhme (v.l.), Enrico Heymann (KRAFTwerk24) und Vorstandsmitglied Jörg Scholz besiegeln die Zusammenarbeit. © Erzgebirge Aue

Wie Pressesprecher Lars Töffling bestätigte, geht MBR dafür zur neuen Saison von der Brust. Erste Anzeichen hierzu hatten sich in den letzten Wochen verdichtet. So hatte TAG24 vergangene Woche vermeldet, dass zwei aktuelle Trikotsponsoren ihr finanzielles Engagement verringern werden.

Mit der Kraft aus dem Erzgebirge soll es nun in den nächsten zwei Jahren wieder vorwärtsgehen, hoffen sie beim Kumpelverein.

KRAFTwerk24 gehörte bereits zu den Partnern des FCE, baut sein Engagement zur nächsten Saison nun nochmals deutlich aus. Vom Erzgebirge, für das Erzgebirge.

"Wir gehen aus Überzeugung auf die Brust des Kumpelvereins, wollen einen Beitrag zum Wiedererstarken leisten und ein Signal senden – es geht nur gemeinsam in der Region", erklärt Enrico Heymann stellvertretend für den neuen Trikotsponsor.

"Für uns ist KRAFTwerk24 ein idealer Partner. Beide Marken setzen auf Stärke, Gesundheit, Sport als Basis für körperliches Wohlbefinden. Die Verwurzelung im Erzgebirge ist eine weitere Gemeinsamkeit. Wir bedanken uns bei der hiesigen Fitnessstudio-Kette für das Vertrauen, gerade in der jetzigen Situation zum Verein zu stehen und mehr zu geben statt weniger", so Vorstandsmitglied Jörg Scholz als Initiator des Sponsorenvertrages.