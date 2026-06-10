10.06.2026 06:16 Alle Aue-Neuzugänge kommen aus der Regionalliga: "Das ist bewusst so gewählt"

FC Erzgebirge Aue hat schon acht Neuzugänge präsentiert. Alle kommen aus der Regionalliga. Das ist laut Sportchef Ziffert auch kein Zufall.

Von Thomas Nahrendorf

Aue-Bad Schlema - Obwohl immer noch eine klitzekleine Chance auf den Klassenerhalt besteht, geht es beim FC Erzgebirge zu wie beim Brezelbacken.

Am Dienstag gab der FC Erzgebirge Aue den nächsten Neuzugang bekannt: Aurel Loubongo (24). © FC Erzgebirge Aue Die Personalplanungen des sportlichen Absteigers laufen auf Hochtouren. Am Montag wurde Willi Kamm (23, "U23" Magdeburg) verpflichtet, am Dienstag Aurel Loubongo (24) aus Oldenburg. Was auffällt: Alle Neuen kommen bisher aus der Regionalliga. Ein Zufall ist das nicht. Ob Norden, Westen, Osten, Bayern. Die Neuzugänge haben bisher alle vierte Liga gespielt. "Das ist bewusst so gewählt", sagt Aues Kaderplaner Steffen Ziffert. "Die Jungs kennen die Liga, wissen um die Spielweise und um die Herausforderung. Das ist der Hauptgrund für die Verpflichtungen und außerdem", erklärt der 61-Jährige "ist es auch eine Frage des Preises". FC Erzgebirge Aue Hinter Aue-Kicker Maxim Burghardt liegen Tage voller Schmerzen: "Hat mich an meine Grenzen gebracht" Daher sei es für Aue auch schwer, an eventuell gestandene Drittliga-Profis heranzukommen, die für einen Neuanfang bereitstehen.

Neben Neuzugängen auch Vertragsverlängerungen