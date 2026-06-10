Nächster Neuzugang für Erzgebirge Aue: "Absolut stressresistent"

Aue - Erzgebirge Aue präsentierte am Mittwoch mit Patrick Kapp (28) seinen neunten Neuzugang.

Mit Patrick Kapp (28) konnte der FC Erzgebirge Aue einen weiteren Abwehrspieler für sich gewinnen. © Erzgebirge Aue

Der 28-Jährige wechselt von der VSG Altglienicke ins Lößnitztal, wo er er die vergangenen zwei Jahre auflief.

Bereits vor der Vertragsunterschrift zeigte sich Kapp von den Top-Bedingungen im eins-Erzgebirgsstadion beeindruckt.

"Patrick Kapp ist ein sehr erfahrener Abwehrspieler mit Führungsqualität und -anspruch. Er hat eine sehr geringe Fehlerquote und ist absolut stressresistent", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert.

In der Regionalliga Nordost absolvierte der 28-Jährige bereits 120 Spiele. Dabei gelangen dem Innenverteidiger elf Tore und acht Vorlagen.

In der vergangenen Saison stand Kapp bei einer Partie gegen Hertha II zwischenzeitlich auch im Tor. Nach einer Roten Karte für VSG-Torwart Luis Zwick (32) in der 83. Minute übernahm der Verteidiger den Platz zwischen den Pfosten.