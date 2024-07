Flug gestrichen! Kommen die Nordiren nach Aue?

Aue - Unerwartete Turbulenzen im Vorfeld des lange geplanten und von so vielen herbeigesehnten internationalen Nachholspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem Glenavon FC! Wegen eines Streiks bei der Aer Lingus können die Nordiren ihren Flug in Dublin nicht antreten und suchen händeringend nach Ersatz.

Aue-Sportdirektor Matthias Heidrich (46) schaute sich in Nordirland vor Ort im Stadion des Glenavon FC um. Am 6. Juli sollen die Nordiren nach Aue kommen, doch der Flug wurde gestrichen. © FCE

"Der Kader der ersten Mannschaft, gemeinsam mit ihren Trainern, waren für den Flug EI0332 von Dublin nach Berlin geplant, der einer von vielen waren, die von der Fluglinie gestrichen wurden", berichten die Nordiren auf ihrer Homepage.

Eigentlich sollte der Flug diesen Freitag gehen. Wer jetzt befürchtet, das lang erwartete Gastspiel im Lößnitztal würde ins Wasser fallen, darf vorerst beruhigt sein, denn der Klub aus Lurgan setzt alle Hebel in Bewegung, um einen Ersatzflug zu bekommen und wie geplant am Sonnabend in Erzgebirgsstadion aufzulaufen.

"Glenavon bemüht sich um einen Ausweichflug, der eventuell in Frankfurt landen könnte", erklärt FCE-Pressesprecher Lars Töffling auf TAG24-Nachfrage.

Die Partie ist eingebettet in die Saisoneröffnung mit Trikotpräsentation und Vereinsfest. Da wollen die Nordiren, die in Eibenstock Quartier beziehen werden, mit dabei sein.