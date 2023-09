Forderung von Aue-Coach Pavel Dotchev an seine Mannschaft: "Mental stabil sein"

Aue - "Mental stabil sein", fordert Pavel Dotchev (57) von seiner Mannschaft, wenn sie am Sonntagabend zum Spitzenspiel bei Dynamo Dresden antritt. Erzgebirge Aue muss sich auf ein hitziges Derby im Rudolf-Harbig-Stadion einstellen, dass einem nicht nur physisch, sondern auch psychisch alles abverlangen wird.

Fährt nach Dresden, um sich die drei Punkte zu krallen: FCE-Trainer Pavel Dotchev (57). © picture point/Sven Sonntag

"Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen oder ungeduldig sein, wenn wir zu Beginn etwas Probleme haben sollten, sondern müssen diesen Druck überstehen und mental stabil sein", lautet Dotchevs klare Ansprache an die eigene Truppe.



Der 57-Jährige erwartet allerdings nicht nur, dass der Druck einzig und allein auf den Veilchen lasten wird: "Ich hatte etwas das Gefühl, dass in letzter Zeit in Dresden die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung für sie gefallen ist. Ich wünsche mir, dass wir auch, was die Unparteiischen betrifft ein absolut faires Spiel haben."

Aue geht ungeschlagen, aber personell angeschlagen ins Derby.

Anthony Barylla (26) fällt wie schon gegen den Halleschen FC (3:1) aus und auch Joshua Schwirten (21), der letzten Sonntag noch als Torschütze in Erscheinung trat und hinterher eine Kampfansage gen Elbflorenz richtete, wird nach seiner Sprunggelenksblessur nicht rechtzeitig fit.