Für den FC Erzgebirge Aue geht's im Winter wieder in die Türkei

Aue - "Wir erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, gute Ergebnisse abzuliefern", begründet Sportchef Matthias Heidrich (46) die Entscheidung, in diesem Winter erstmals seit fünf Jahren ein Wintertrainingslager in südlichen Gefilden zu beziehen. Vom 4. bis 11. Januar 2025 bezieht der FC Erzgebirge Aue im Limak Arcadia Sport Resort in Belek Quartier.