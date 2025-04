Ganz schwaches Aue verliert in Saarbrücken, aber die Konkurrenz spielt mit

Aue - Das Beste an diesem Spieltag sind die bisherigen Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Der FC Erzgebirge zeigt beim 1. FC Saarbrücken eine enttäuschende Leistung und verliert mit 0:2 (0:1). Der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt durch die gleichzeitige Niederlage des VfB Stuttgart II. aber nach wie vor sechs Zähler.

Aue war im ersten Durchgang erschreckend harmlos. Da fehlte es an so fast allem, vor allem aber der Präzision im Spiel nach vorne.

Coach Jens Härtel, der im Vergleich zum 2:1 gegen Stuttgart nur Boris Tashchy (fünfte Gelbe) durch Mika Clausen ersetzen wollte, sah sich noch zu einem weiteren kurzfristigen Wechsel gezwungen. Anthony Barylla rutschte für Linus Rosenlöcher, der über Magen-Darm-Probleme klagte, in den Deckungsverbund.

Mika Clausen vom FC Erzgebirge Aue gegen Saarbrückener Bjarne Thoelke. © IMAGO/Fussball-News Saarland

Das holten die Saarländer direkt nach dem Seitenwechsel nach, weil die Härtel-Elf gedanklich noch in der Kabine war.

Florian Krüger (49.), von 2018 bis 2021 selbst äußerst erfolgreich für die Veilchen in der 2. Bundesliga am Ball und dann für rund eine Million Euro an Bielefeld verkauft, spielte Maximilian Schmid nach einer Ecke aus und traf platziert ins lange Eck.

Er verzichtete nach seinem Treffer gegen den Ex-Klub auf den überschwänglichen Jubel, weh tat es den Gästen allemal. Sie fanden selbst so gut wie nie den Weg in die Räume.

Spielt Saarbrücken die eigenen Angriffe besser aus, wird's deutlich. So sündigte der Aufstiegsaspirant gleich mehrfach, Aue dagegen konnte einfach nicht mehr. Es sind zwar vielleicht nur noch drei, vier Punkte bis zum Klassenerhalt, aber mit so einer Leistung wie am Dienstagabend holst du keinen einzigen mehr!

Insofern müssen sich die Veilchen vorm Duell mit Rot-Weiss Essen am Sonnabend an der Hafenstraße extrem straffen und ein gänzlich anderes Gesicht zeigen.