Gegen Haching steht der gesamte FC Erzgebirge unter Druck!

Es helfen keine Worte mehr. Jens Härtel muss in seinem sechsten Spiel als Veilchen-Trainer liefern. © picture point/Sven Sonntag

Teils ansprechende Leistungen können die ausgebliebenen Ergebnisse nicht wettmachen. Die Pfiffe zum letzten Heimspiel und das Gemurre in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung angespannt ist.

Der Trainereffekt, den man sich mit der Verpflichtung des erfahrenen und in der Vergangenheit bei Magdeburg sowie Rostock sehr erfolgreichen Jens Härtel (55) erhofft hatte, ist ausgeblieben.

Die zahlreichen Ausfälle zu Jahresbeginn sind ein Argument, wieso der Auftakt in Hannover in die Binsen ging. Gegen das extrem formstarke Osnabrück - fünf Siege und zwei Remis unter Marco Antwerpen (53) - kann man zu Hause 0:0 spielen und auch das 1:2 in Dresden ist kein Beinbruch.

Zumal beide Male Alu-Treffer Zählbareres verhinderten.