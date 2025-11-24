Gegner-Lob für Aue-Keeper Männel: "Bin ich fast am Applaudieren in solchen Momenten"

Aue - Hätte man ein Skript fürs 550. Punktspiel von Martin Männel (37) schreiben müssen, ein gehaltener Elfer würde dringestanden haben. Dass es gegen den VfB Stuttgart II. (0:0) genau dazu kam, sind die Geschichten, die eben nur der Fußball schreibt. Der 37-Jährige vom FC Erzgebirge Aue avancierte insgesamt mit seinen Paraden zum Matchwinner, zeigte seinen Kritikern, weshalb er längst nicht zum alten Eisen zählt, sondern im Abstiegskampf eine Lebensversicherung sein kann.

Martin Männel (37) parierte den Elfer und lenkte den Abpraller an die Latte. © Picture Point/Gabor Krieg

Ohne ihn verliert Aue gegen die VfB-Bubis und bereits zuvor in Verl. So haben die Veilchen zwei Zähler mehr auf dem Konto, welche in der Schlussabrechnung am 38. Spieltag das Zünglein an der Waage sein könnten.

Was Männel auch außerhalb des Erzgebirges für ein Standing genießt, zeigte die äußerst sympathische Einordnung von VfB-Coach Nico Willig (44) anlässlich Männels Jubiläumsspiel.

"Es ist Wahnsinn, wenn einer in seinem 550. Spiel einen Elfmeter mit so einer Parade hält. Kompliment und Gratulation diesem unglaublichen Sportler. Wenn er das für ein und denselben Verein leistet, bin ich draußen als Trainer fast am Applaudieren in solchen Momenten, weil ich da nur den Hut ziehen kann - auch vor dem Menschen."

"Wer 550 Spiele für den gleichen Klub macht, ist charakterstark", lobte der 44-Jährige.