Gegner-Lob für Aue-Keeper Männel: "Bin ich fast am Applaudieren in solchen Momenten"
Aue - Hätte man ein Skript fürs 550. Punktspiel von Martin Männel (37) schreiben müssen, ein gehaltener Elfer würde dringestanden haben. Dass es gegen den VfB Stuttgart II. (0:0) genau dazu kam, sind die Geschichten, die eben nur der Fußball schreibt. Der 37-Jährige vom FC Erzgebirge Aue avancierte insgesamt mit seinen Paraden zum Matchwinner, zeigte seinen Kritikern, weshalb er längst nicht zum alten Eisen zählt, sondern im Abstiegskampf eine Lebensversicherung sein kann.
Ohne ihn verliert Aue gegen die VfB-Bubis und bereits zuvor in Verl. So haben die Veilchen zwei Zähler mehr auf dem Konto, welche in der Schlussabrechnung am 38. Spieltag das Zünglein an der Waage sein könnten.
Was Männel auch außerhalb des Erzgebirges für ein Standing genießt, zeigte die äußerst sympathische Einordnung von VfB-Coach Nico Willig (44) anlässlich Männels Jubiläumsspiel.
"Es ist Wahnsinn, wenn einer in seinem 550. Spiel einen Elfmeter mit so einer Parade hält. Kompliment und Gratulation diesem unglaublichen Sportler. Wenn er das für ein und denselben Verein leistet, bin ich draußen als Trainer fast am Applaudieren in solchen Momenten, weil ich da nur den Hut ziehen kann - auch vor dem Menschen."
"Wer 550 Spiele für den gleichen Klub macht, ist charakterstark", lobte der 44-Jährige.
Aue-Keeper Männel bekommt Blumenstrauß und Sondertrikot
Schöne Worte fand auch der neue Sportvorstand Jens Haustein, der im Namen der Gremien an Männel gewandt sagte: "Wir danken dir für deine Treue und wünschen dir alles, alles Gute, dass du uns wie heute noch viele, viele Punkte festhältst." Dazu gab es einen Strauß Blumen und ein Sondertrikot.
Männel war es wichtig, erst Worte übers Spiel zu verlieren, bevor er zum Jubiläum zu sprechen kommen wollte.
"Am Ende des Tages war es nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten das Spiel gewinnen, aber wenn man sieht, wie es läuft, müssen und können wir mit dem 0:0 leben", sagte der Routinier.
