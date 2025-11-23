FC Erzgebirge Aue: Elfer-Killer Männel rettet Punkt gegen VfB-Bubis

Aue - Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen! Martin Männel rettet dem FC Erzgebirge am eisigen Sonntagnachmittag im Erzgebirgsstadion ein torloses Remis gegen die 'U23' des VfB Stuttgart.

Klasse! Auf Aue-Keeper Martin Männel war am Sonntag mal wieder Verlass. © Picture Point/Gabor Krieg

Bei frostigen Minusgraden gab's nicht viel Herzerwärmendes, wenn man es mit den Veilchen hielt. Mansour Ouro-Tagba (3.) mit dem ersten Ausrufezeichen. Martin Männel hechtete ins linke Eck und bekam den Kopfball herausgekratzt.

Was Stuttgart richtig gut machte, war, das Mittelfeld zu überbrücken. Dagegen fanden die Veilchen keine Mittel und zack, standen die Gäste vor der letzten Kette. Moritz Seiffert dann mit dem etwas plumpen Zweikampfverhalten gegen Noah Darvich und Schiri Ben Henry Uhrig zeigte auf den Punkt.

Aber auf Männel war an diesem Abend Verlass. Er ahnte, in welche Ecke der Gefoulte selbst schießen würde und kratzte den Schuss mit dem Bein weg. Den zweiten Ball köpfte Darvich an die Latte (30.). Wieder mal viel Matchglück für Aue, das ohne seine verletzten beziehungsweise erkrankten Mittelfeldspieler Marvin Stefaniak und Julian Guttau im Ballbesitz arge Probleme hatte und nicht so recht ins Spiel kam.

Das Beste an der ersten Halbzeit war eindeutig der Spielstand. Das setzte sich nach dem Seitenwechsel zunächst so fort. Samuele di Benedetto (46.) setzte seinen Schuss knapp daneben. Aue spielerisch sehr überschaubar, aber immerhin mal mit einem Akzent nach einem Standard: Ryan Malone (56.) setzte Erik Weinhauers Ecke an den Pfosten.