Aue weiterhin auf Abstiegsplatz: Veilchen müssen aktiv bleiben

Aue - Der FC Erzgebirge greift erst am späten Sonntagnachmittag gegen den VfB Stuttgart II. ins Geschehen ein. Die Konkurrenz kann also vorlegen und die Veilchen unter Zugzwang bringen. Wobei diese Situation keine neue ist, denn trotz der aufsteigenden Form harrt Aue auf einem Abstiegsplatz aus.

Doppeltes Pech für Julian Guttau (26). Der starke offensive Mittelfeldspieler musste im Sachsenpokal gegen Lok Leipzig mit einer Knöchelblessur runter und fällt nun auch noch erkältet gegen den VfB Stuttgart II. aus. © picture point/Sven Sonntag

"Es ist gefühlt in jedem Spiel Dampf auf dem Kessel", gesteht Cheftrainer Jens Härtel (56). Der gute Lauf der letzten Wochen mit je drei Siegen und Remis aus sieben Spielen war eng verknüpft mit Julian Guttau (26) und Marvin Stefaniak (30), die nun gegen die VfB-Bubis beide erkrankt (Guttau) beziehungsweise verletzt (Stefaniak) fehlen.

Als sich die Veilchen letztes Wochenende bei Lok Leipzig ins Pokalviertelfinale "quälten", musste Guttau nach rund zehn Minuten wegen einer Sprunggelenkblessur vom Feld.

Für ihn übernahm Julian Günther-Schmidt (31) und performte prompt mit der Vorlage für Siegtorschütze Marcel Bär (33). Er ist auch diesmal die Option Nummer eins, wie Härtel durchblicken ließ.

"Ich glaube, er hat es in Leipzig in der ersten Halbzeit sehr ordentlich gemacht. Dass wir in der zweiten Halbzeit gefühlt ausgestiegen sind, lag nicht an ihm", so der 56-Jährige.