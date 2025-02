Glück im Unglück! Vukancic fehlt wohl nur gegen Haching

Aue - Glück im Unglück für Aues Niko Vukancic (23)! Er hat sich beim 1:2 in Bielefeld nicht schwerer verletzt . Fürs Heimspiel am Samstag gegen Schlusslicht Unterhaching fällt er dennoch aus.

Niko Vukancic (23) wurde am Samstag verletzt vom Spielfeld gebracht. © Picture Point/S. Sonntag

Der Innenverteidiger war Montag und Dienstag Stammgast im Klinikum. Am Montag musste er am linken Knie eine MRT-Untersuchung über sich ergehen lassen, am Dienstag am linken Sprunggelenk.

"Es ist strukturell nichts kaputt, weder im Sprunggelenk noch im Knie", konnte FCE-Pressesprecher Lars Töffling die frohe Botschaft übermitteln.

"Es ist eine Überdehnung der Bänder, eine Reizung. Je nach seinem Schmerzempfinden kann er vorsichtig trainieren und wieder herangeführt werden. Am Wochenende wird es eher nichts werden. Danach ist alles denkbar", so Töffling weiter.

In Bielefeld war Vukancic eigentlich nur Zuschauer des Zweikampfs zwischen dem Arminen Joel Grodowski und Anthony Barylla. Nach dem Foul des Auers fiel Grodowski unglücklich auf Vukancic. Er musste nach 66 Minuten das Spielfeld verlassen.

Bis dahin standen die Veilchen felsenfest, hatte Bielefeld nicht wirklich viel vom Spiel, schoss danach aber innerhalb von 180 Sekunden noch zwei Tore.