Großer Umbruch im Aue-Vorstand: Trio geht, MDR-Mann soll kommen

Aue - Beim FC Erzgebirge Aue steht auf der Mitgliederversammlung in gut zwei Wochen (14. November) ein größerer personeller Umbruch an.

Kommunikationsvorstand Robert Scholz, Thomas Schlesinger (wird, wie TAG24 berichtete, als neuer Präsident gehandelt), Jörg Püschmann, Roland Frötschner und Volker Schmidt (v.l.n.r). © picture point/Sven Sonntag

Wie TAG24 bereits berichtete, werden Präsident Roland Frötschner und Sportvorstand Volker Schmidt nach drei Jahren nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen. Nach neuesten Informationen dieses Mediums wird auch Kommunikationsvorstand Robert Scholz aus beruflichen Gründen aus dem Amt scheiden.

Dafür soll MDR-Sportchef Raiko Richter (50) neu ins Gremium aufrücken. Wie von internen Quellen bestätigt wurde, ist es der Wunsch des Aufsichtsrates, dass der MDR-Mann den Vorstand des Drittligisten verstärkt.

Richter, in Bad Schlema geboren, hatte sich schon bei der Umbenennung der Vereinsadresse in Gerd-Schädlich-Platz 1 zu Ehren der langjährigen Trainerlegende aktiv eingebracht. Ihn sieht man auch häufig zu den Heim- und teilweise auch Auswärtsspielen der Veilchen.

Ehrenamtliche Tätigkeiten im Sport sollen vom MDR dem Vernehmen nach sowieso seit Jahren begrüßt werden. So ist zum Beispiel der MDR-Studioleiter in Chemnitz, Sven Böttger, Präsident des Basketbundesligisten Niners Chemnitz.