Großer Umbruch im Aue-Vorstand: Trio geht, MDR-Mann soll kommen
Aue - Beim FC Erzgebirge Aue steht auf der Mitgliederversammlung in gut zwei Wochen (14. November) ein größerer personeller Umbruch an.
Wie TAG24 bereits berichtete, werden Präsident Roland Frötschner und Sportvorstand Volker Schmidt nach drei Jahren nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen. Nach neuesten Informationen dieses Mediums wird auch Kommunikationsvorstand Robert Scholz aus beruflichen Gründen aus dem Amt scheiden.
Dafür soll MDR-Sportchef Raiko Richter (50) neu ins Gremium aufrücken. Wie von internen Quellen bestätigt wurde, ist es der Wunsch des Aufsichtsrates, dass der MDR-Mann den Vorstand des Drittligisten verstärkt.
Richter, in Bad Schlema geboren, hatte sich schon bei der Umbenennung der Vereinsadresse in Gerd-Schädlich-Platz 1 zu Ehren der langjährigen Trainerlegende aktiv eingebracht. Ihn sieht man auch häufig zu den Heim- und teilweise auch Auswärtsspielen der Veilchen.
Ehrenamtliche Tätigkeiten im Sport sollen vom MDR dem Vernehmen nach sowieso seit Jahren begrüßt werden. So ist zum Beispiel der MDR-Studioleiter in Chemnitz, Sven Böttger, Präsident des Basketbundesligisten Niners Chemnitz.
Raiko Richter als neuer Vorstand? Wie fällt das Echo im MDR-Sendegebiet aus?
Wie das Echo bei den anderen Fußballvereinen des MDR-Sendegebiets ausfällt, wenn Sportchef Richter tatsächlich in den Auer Vorstand aufrückt, wird man ohnehin sehen.
Abzuwarten bleibt auch, wie die finale Liste für die Aufsichtsratswahl beim FC Erzgebirge ausfällt. Nach TAG24-Informationen wird Ex-Präsident Lothar Lässig nicht erneut kandidieren. Gleichzeitig steht eine Aufstockung des Kontrollgremiums von aktuell neun auf die maximal durch die Satzung mögliche Anzahl von elf Personen im Raum.
Fristende für die Aufstellung der Aufsichtsratskandidaten ist Freitagabend, 23.59 Uhr. Die Kandidaten würden anschließend per Steckbrief auf der Homepage vorgestellt werden, bestätigte Pressesprecher Lars Töffling.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, PR/MDR