Sportchef-Suche nach Heidrich-Aus: Ziffert hilft vorübergehend als Aue-Berater

Aue - Wer verantwortet nach der Trennung von Matthias Heidrich beim FC Erzgebirge Aue künftig die Sportgeschäftsführung? Wie der Kumpelverein am Mittwoch mitteilte, steht noch nicht fest, wann ein neuer Sportdirektor kommen soll. Priorität habe das Tagesgeschäft.

Steffen Ziffert (61) war bereits Co-Trainer beim FC Erzgebirge Aue. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Vorübergehend teilen sich hauptsächlich Präsident Thomas Schlesinger und Sportvorstand Jens Haustein in den nächsten vier bis sechs Wochen kommissarisch in die Aufgaben des Sportdirektors rein, wie TAG24 erfuhr.

Allerdings beginnt zu Jahresbeginn auch die Planung für die kommende Spielzeit, für die man im Lößnitztal vorsorglich zweigleisig planen muss. Das steht angesichts der gegenwärtigen Tabellensituation fest.

Der Coach und die ehrenamtlichen Vorstände können diesen Fulltime-Job - und das ist die Kader- und Transferplanung - nicht übernehmen. Deswegen ist es naheliegend, zeitnah Klarheit zu schaffen, wie man die Lücke durch das Heidrich-Aus füllt.

Nach TAG24-Informationen könnte Steffen Ziffert (61) vorübergehend als sportlicher Berater für einen Überbrückungszeitraum aushelfen. Eine Option für die Heidrich-Nachfolge soll er allerdings nicht sein.

Eine halbe Stunde nach der Erstmeldung durch TAG24 bestätigte der FC Erzgebirge Aue, dass Ziffert dem Drittligisten vorübergehend als Berater zur Verfügung steht.

"Uns ist wichtig, die anfallenden Aufgaben im Tagesgeschäft nicht liegen zu lassen. Steffen Ziffert kennt die Automatismen, benötigt keine Einarbeitungszeit und hat aktuell die nötigen Kapazitäten, uns zu unterstützen“, erklärt Sportvorstand Jens Haustein.