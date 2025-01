Härtel schwärmt von Stefaniak: Wird der Ex-Dresdner erneut zum Dynamo-Schreck?

Aue - "Er ist für uns total wichtig, egal ob er von Anfang an spielt oder im Laufe des Spiels hineinkommt", meint Erzgebirge Aues Coach Jens Härtel (55) über denjenigen, der im Hinspiel zum Dynamo-Schreck mutierte: Marvin Stefaniak (29).

Schon zwei "alte" Derby-Hasen: Marvin Stefaniak (29, l.) und Niklas Hauptmann (28). © picture point/Sven Sonntag

Der Ex-Dresdner hatte mit seinem Tor und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am 2:0-Heimsieg, was ihm zudem die Nominierung für die Elf des Spieltages einbrachte.

Wenn von Stefaniak die Rede ist, fällt gerne der Begriff Unterschiedsspieler. Auch die Statistiken unterstreichen den Wert des 29-Jährigen für die Veilchen. Mit fünf Saisontoren und drei Assists ist er nach Marcel Bär (32, zehn Tore/vier Assists). zweitbester Torschütze und Scorer.

Und das bei "nur" 16 Drittliga-Einsätzen, denn vor der Winterpause fiel Stefaniak wegen einer Rotsperre drei Spiele aus. Im neuen Jahr kam eine Bronchitis hinzu, sodass Härtel den linken Außenbahnspieler lediglich am vergangenen Spieltag gegen Osnabrück und da auch nur für die letzten vier Minuten zum Einsatz bringen konnte.

Mit der Hereinnahme habe er nochmal eine Veränderung gebracht, so Härtel, der sich noch nicht darauf festlegen wollte, ob er Stefaniak sofort wieder in der Startelf sieht oder aber erneut nur von der Bank bringt.

"Er macht gute Fortschritte. In dieser Woche hat er nochmal an Stabilität gewonnen und ist in seinen Abläufen noch einen Schritt weiter", berichtet Härtel.