Heute Torjäger, morgen Trainer? Ex-Auer Stürmer Testroet hat die B-Lizenz in der Tasche

Hatte drei gute Zweitliga-Jahre in Aue und wurde von den Fans geliebt, selbst später noch im FCI-Trikot: Pascal Testroet (34). © picture point/Sven Sonntag

Wenn man seinen Namen hört, weckt das Erinnerungen an erfolgreiche Zweitligazeiten. Wer denkt im Erzgebirge nicht gerne an "Pacos" Doppelpack beim 4:1 gegen Dynamo Dresden oder an Tor und Vorlage beim 3:0 über den Hamburger SV zurück?

Insgesamt 99-mal lief der bullige Angreifer für die Veilchen auf, erzielte dabei 37 Treffer und 19 Assists.

Seit bald zweieinhalb Jahren schnürt der gebürtige Bocholter die Töppen für den kommenden Gegner FC Ingolstadt, für den er in der laufenden Saison in zehn Einsätzen dreimal knipste, ehe ihn eine Oberschenkelverletzung in den letzten Wochen außer Gefecht setzte. Ein Einsatz am Sonnabend ist fast ausgeschlossen.

Unabhängig davon hat Testroet zuletzt auch neben dem Rasen Schlagzeilen gemacht. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Lukas Fröde (29) und Simon Lorenz (27) schloss der smarte Angreifer einen Sonderlehrgang des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in der Sportschule Oberhaching erfolgreich mit der Trainer-B-Lizenz ab.