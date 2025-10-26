"Hurenverein": Aue-Bus verschandelt und mit Mannheim-Parolen beschmiert

Aue - Böse Überraschung für den FC Erzgebirge Aue vor dem wegweisenden Auswärtsspiel gegen die zweite Vertretung der TSG Hoffenheim! Der Mannschaftsbus der Veilchen ist über Nacht am Hotel in Wiesloch mit mehreren Graffitis verunstaltet worden.

Der Bus wurde total beschmiert. © Picture Point / Sven Sonntag

Die dabei verwendeten Schriftzüge lassen auf eine Tat von Anhängern des SV Waldhof Mannheim schließen.

So prangt neben "Huren", was den Schriftzug "Kumpelverein" zum "Hurenverein" macht, ein "Monnem", dialektisch für Mannheim, auf dem Heck. Auf der Beifahrerseite sind weitere Schriftzüge, darunter ein "SVW" zu lesen.

"Unsere Fans bringen das gerade wieder in Ordnung", sagte FCE-Pressesprecher Lars Töffling auf TAG24-Nachfrage.