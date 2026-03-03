"Ich fühle mich einfach schlecht, die Jungs fühlen sich schlecht" Aue-Torjäger Bär verbittert nach 1860-Pleite

Aue - "Was soll ich der Mannschaft heute vorwerfen? Dass sie nicht alles reinwerfen und bis zum Schluss alles versuchen, das Spiel zu drehen? Die Mannschaft ist lebendig!", sagte Christoph Dabrowski (47) nach dem bitteren 1:2 (1:1) der Veilchen bei 1860 München bei "MagentaSport".

Trotz Tor: Marcel Bär (33, l.) hat nach der Partie gegen 1860 München das Gefühl, versagt zu haben. © picture point/Sven Sonntag

Ein Unentschieden war allein aufgrund der Torchancen (20:8 für Aue) drin. Am Ende verliert der FC Erzgebirge aufgrund eines Bocks, als die Defensive und Torhüter Martin Männel (37) im Nebel von Giesing den Überblick verloren und Sechzigs Sigurd Haugen (50.) einluden. Wieder so ein haarsträubender Fehler!

"Woche für Woche sprechen wir über die gleichen Themen. So ein Gegentor habe ich auch noch nicht gesehen. Das verfolgt uns seit Wochen und Monaten", wirkte Marcel Bär (33) sichtlich frustriert.

Er hatte den Schacht fünf Minuten nach dem frühen Rückstand durch Maximilian Wolfram (7.) zurück ins Spiel gebracht und in der Spätphase der Partie die Gelegenheit, um wenigstens einen Zähler von der Grünwalder Straße zu entführen.

"Es ist schwierig, Worte zu finden. Ich habe ein riesen Ding in der letzten Minute und das Gefühl heute versagt zu haben!", konstatierte Bär.

So viel sei gesagt: Den Schuh muss er sich definitiv nicht anziehen. Er erzielte im achten Rückrundenspiel sein viertes Tor. Da performen ganz andere Mitspieler völlig unter ferner liefen - in der Rückrunde und gegen 1860. Und ein Tor muss auch mal reichen - wenigstens für ein Remis.