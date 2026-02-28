Männel knallhart, Stefaniak-Maulkorb, gegnerisches Kopfschütteln: Aue im freien Fall

Aue-Bad Schlema - Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das gilt so lange, bis Erzgebirge Aue rechnerisch nicht mehr in der 3. Liga zu halten ist. Und dann schaut man sich die jüngste und zugleich fünfte Niederlage im siebten Rückrundenspiel gegen den VfL Osnabrück an und kommt nach dem 1:3 (1:1) zu dem Ergebnis: In dieser Verfassung hält Lila-Weiß nie und nimmer die Klasse.

Marvin Stefaniak (31) hat sich nach der Niederlage gegen Osnabrück selbst einen Maulkorb verpasst. © PICTURE POINT / Nicolas Sonntag

"Das hat nix mit Strategie oder Taktik zu tun, wie du ins Spiel hineingehst, sondern ist eine Sache der Aufmerksamkeit. Das geht beim zweiten oder dritten Tor los, die jeweils aus Einwürfen resultierten, wo du nicht in die klare Zuordnung kommst, um den Ball zu verhindern", kritisierte FCE-Coach Christoph Dabrowski (37) exemplarisch die Entstehung des Osnabrücker Doppelpacks (73./76.).

Joe Enochs (54), selbst ein erfahrener Drittligatrainer und jetzt Sportchef bei Aufstiegsaspirant Osnabrück schüttelte oben auf der Presstribüne ob der Entstehung des ersten Auer Gegentors (17.) den Kopf.

VfL-Coach Timo Schultz (48) sprach die Szene, als Tristan Zobel (22) klären muss und sich stattdessen mit Ryan Malone (33) fast über den Haufen lief in seiner Analyse auf der Pressekonferenz ebenfalls an: "Wir sind aufgrund eines Abwehrfehlers in Führung gegangen."

Beide Osnabrücker Verantwortliche sahen, was sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht: Slapstick oder einfach fehlende Qualität. Zobel, der das 0:1 auf seine Kappe nehmen muss und schon in Spielen zuvor häufig nicht gut aussah, war vor dem 0:2 nicht am Mann und zog dann noch den Kopf ein.

Das dritte Gegentor war kollektiv schwaches Verteidigen in der Rückwärtsbewegung.