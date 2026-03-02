"Jetzt hilft kein Herumjammern": Veilchen zum Siegen verdammt

Aue - Hoffnung, Frust, Resignation, (Selbst-)Mitleid sind vier Stufen, die während des Abstiegs durchlaufen werden. Erzgebirge Aue macht gerade die ersten beiden durch. Spieler und Fans wandeln zwischen beiden Extremen. Damit Stufe drei nicht eintritt, muss am Dienstagabend bei 1860 München zwingend gewonnen werden. Die Zeiten, wo ein Zähler weiterhilft, sind vorbei.

Nach der Heimniederlage gegen Osnabrück gingen bei den Veilchen die Köpfe runter. © picture point/Sven Sonntag

"Auch wenn es wie eine Durchhalteparole klingt, aber wir haben noch zwölf Spiele", hielten sich Frust und Hoffnung bei Kapitän Martin Männel (37) die Waage. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt "nur" fünf Punkte, weil Saarbrücken am Sonntagabend in Schweinfurt (2:2) patzte, aber bei Aue muss endlich der Letzte begreifen, was auf dem Spiel steht.

Männel: "Wir brauchen uns bei einem Abstieg nichts vormachen. Es hängen viele Jobs dran. Die Strahlkraft für die Region würde unterhalb der 3. Liga, die ja deutschlandweit ist, ein Stück weit verloren gehen. Deswegen müssen wir alles daran setzen, dass es erhalten bleibt."

Wenn man es einem komplett ernsthaft abnimmt, dass ihm am Herzen liegt, wie es im Abstiegsfall mit dem Kumpelverein weitergeht, dann dem bald 38-Jährigen. Er hat fast sein halbes Leben im Lößnitztal verbracht, Auf- und Abstiege mitgemacht.

"Prekäre Situationen hatten wir schon, egal ob 2. oder 3. Liga, und konnten sie lösen. Jetzt hilft kein Herumjammern, sondern nur harte Arbeit", fordert Männel.