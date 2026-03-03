Kurioses Nebeltor und Spielunterbrechung! Aue verliert auch bei 1860

München - Erzgebirge Aue verliert im Nebel von Giesing erst den Durchblick und durch einen kuriosen Treffer der Marke "Kacktor des Monats" mit 1:2 (1:1) auch das Spiel bei 1860 München.

Besonders bittere Niederlage für Erzgebirge Aue. Das Torschussverhältnis lag bei 20:8 für Aue. © PICTURE POINT/ S.Sonntag

Diese Saison gehen die Veilchen aber wirklich das komplette Programm an Pleiten, Pech und Pannen durch! Im einsetzenden extremen Nebel schickte Ryan Malone beim Versuch zu klären das erste Steilfeuergeschoss gen Himmel. Der Ball kam wie ein Bumerang zurück und Luan Simnica, der auf die Sechs gerückt war, da Eric Uhlmann den gesperrten Tristan Zobel in der Viererkette vertrat, schlug den nächsten Klärungsversuch in den nebligen Abendhimmel.

Martin Männel verlor den Überblick und kam nicht an den herunterfallenden Ball. Sigurd Haugen (50.) staubte ab und der Schacht fing sich wie schon bei Viktoria Köln Mitte Februar ein "Kacktor".

Dass die Witterungsverhältnisse widrig waren, steht außer Frage, denn wenige Minuten danach gab es eine rund viertelstündige Unterbrechung. Zeit, kurz zu rekapitulieren, was bisher geschah.

Die ersten Spielminuten waren völlig vogelwild. Aue machte zu Beginn das Spiel, aber fing sich das Tor. Kevin Vollands Schuss hielt Männel überragend. Beim Abpraller stand niemand bei Maximilian Wolfram (7.) - 0:1.