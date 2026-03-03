 1.902

Kurioses Nebeltor und Spielunterbrechung! Aue verliert auch bei 1860

Erzgebirge Aue verliert im Nebel von Giesing durch einen kuriosen Treffer der Marke "Kacktor des Monats" mit 1:2 auch das Spiel bei 1860 München.

Von Michael Thiele

München - Erzgebirge Aue verliert im Nebel von Giesing erst den Durchblick und durch einen kuriosen Treffer der Marke "Kacktor des Monats" mit 1:2 (1:1) auch das Spiel bei 1860 München.

Besonders bittere Niederlage für Erzgebirge Aue. Das Torschussverhältnis lag bei 20:8 für Aue.
Besonders bittere Niederlage für Erzgebirge Aue. Das Torschussverhältnis lag bei 20:8 für Aue.  © PICTURE POINT/ S.Sonntag

Diese Saison gehen die Veilchen aber wirklich das komplette Programm an Pleiten, Pech und Pannen durch! Im einsetzenden extremen Nebel schickte Ryan Malone beim Versuch zu klären das erste Steilfeuergeschoss gen Himmel. Der Ball kam wie ein Bumerang zurück und Luan Simnica, der auf die Sechs gerückt war, da Eric Uhlmann den gesperrten Tristan Zobel in der Viererkette vertrat, schlug den nächsten Klärungsversuch in den nebligen Abendhimmel.

Martin Männel verlor den Überblick und kam nicht an den herunterfallenden Ball. Sigurd Haugen (50.) staubte ab und der Schacht fing sich wie schon bei Viktoria Köln Mitte Februar ein "Kacktor".

Dass die Witterungsverhältnisse widrig waren, steht außer Frage, denn wenige Minuten danach gab es eine rund viertelstündige Unterbrechung. Zeit, kurz zu rekapitulieren, was bisher geschah.

So verteidigt ein Absteiger! Aue verliert nach katastrophalen Abwehr-Schnitzern gegen VfL
FC Erzgebirge Aue So verteidigt ein Absteiger! Aue verliert nach katastrophalen Abwehr-Schnitzern gegen VfL

Die ersten Spielminuten waren völlig vogelwild. Aue machte zu Beginn das Spiel, aber fing sich das Tor. Kevin Vollands Schuss hielt Männel überragend. Beim Abpraller stand niemand bei Maximilian Wolfram (7.) - 0:1.

Der Anschlusstreffer für Erzgebirge Aue in der 25. Minute.
Der Anschlusstreffer für Erzgebirge Aue in der 25. Minute.  © PICTURE POINT/ S.Sonntag

Speilunterbrechung wegen "Nebel des Grauens"

Das Spiel wurde zwischenzeitlich aufgrund des starken Nebels unterbrochen.
Das Spiel wurde zwischenzeitlich aufgrund des starken Nebels unterbrochen.  © PICTURE POINT/ S.Sonntag

Dann war die Ex-Sechziger-Kombo dran. Julian Guttau mit der Vorlage auf Marcel Bär (12.) - 1:1. Aues Lebensversicherung erzielte damit sein viertes Tor innerhalb der letzten acht Spiele.

Dann brüllten wieder die Löwen: Der mit aufgerückte Siemen Voet (13.) traf die Latte. Die Veilchen dabei im doppelten Glück, denn Marvin Stefaniak fälschte den Ball mit dem abgespreizten Arm ab. Gibt's dafür Elfer, dürfen sich die Gäste nicht beschweren.

Aue bettelte. Voet (26.) nach Freistoß von Tim Danhof am langen Pfosten frei, aber den Tick zu ungenau. Erst kurz vor der Pause dann wieder Gäste - und wie! Bär (43.) spritzte in Pascal Fallmans Schuss, was Thomas Dähne zur Glanzparade zwang.

"Jetzt hilft kein Herumjammern": Veilchen zum Siegen verdammt
FC Erzgebirge Aue "Jetzt hilft kein Herumjammern": Veilchen zum Siegen verdammt

Das Spiel bis zum "Nebel des Grauens" für die Auer ausgeglichen. Und auch nachdem es bei Minute 53:30 weiterging, war es eine Partie auf Augenhöhe, in der die Veilchen von Minute zu Minute mehr und mehr aufblühten.

Bär (85./89.) und Malone (90.+3.) mit den Gelegenheiten, aber 1860 rettete die Führung mit mächtig Dusel über die Zeit. Die Torschüsse mit 20:8 für Aue sprachen Bände. Der Schacht hadert mit sich und dem Nebel.

Titelfoto: PICTURE POINT/ S.Sonntag (3)

Mehr zum Thema FC Erzgebirge Aue: